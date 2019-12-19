Сразу после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина СМИ поразила другая сенсационная новость – Михаил Горбачев попал в больницу. Россияне в Сети активно отреагировали на эту информацию.

Сразу после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина СМИ поразила другая сенсационная новость – Михаил Горбачев попал в больницу. Россияне в Сети активно отреагировали на эту информацию.Данные о госпитализации подтвердил сам Михаил Горбачев. "Мое здоровье требует нахождения в больнице", – цитирует агентство городских новостей "Москва" первого и единственного президента СССР.В разговоре с корреспондентом RT политик раскрыл подробности о состоянии своего здоровья. "Я уже избавился – если не совсем, то почти совсем – от воспаления легких", – признался Михаил Горбачев. Однако это, оговорился он, не значит, что врачи уже готовы отпустить его домой. "Я не выписался, я пока в больнице. Но завершается мое лечение. По сути дела – завершилось", – подчеркнул бывший глава государства.Пользователи Сети не смогли оставить произошедшее без своих комментариев. И поскольку Михаилу Горбачеву пришлось встать у руля СССР в весьма драматичный период своей истории, по сути окончившийся развалом страны, вместо слов сочувствия и пожеланий скорейшего выздоровления от некоторых комментаторов политик получил целый шквал саркастических комментариев."Послушал Путина и не выдержал?" – в шутку нашел неожиданную причину для недомогания Михаила Горбачева один из пользователей Сети. Впрочем, некоторые комментаторы в своих высказываниях оказались куда как жестче, подчас переходя на откровенные оскорбления и проклятия.