Четверо человек погибли в результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах. СМИ ..

Четверо человек погибли в результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.СМИ также сообщили, что в ходе перестрелке были ранены не менее двух силовиков. Один из нападавших был ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается.