Певица испытала животный страх. Все потому, что жилище Наташи Королевой стало прибежище десятков крыс.

Певицаиспытала животный страх. Все потому, что жилище Наташи Королевой сталоприбежище десятков крыс.Такого нашествия давно не видели даже сотрудникисанэпидемстанции. Причиной страшной атаки грызунов невольно стала соседка семьизвезды в Крекшино.НаташаКоролева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств в одночасьеумерли все члены соседской семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться сударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. "До такой степени, что пересталавыбрасывать мусор из дома", – цитирует артистку .С каждым днем ситуация стала ухудшаться.Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах, который сталусиливаться. Поскольку Наташа Королева резко бывает в Крекшино, сначаладурного запаха ни она, ни ее близкие не замечали.27 Сен 2019 в 12:17 PDTМатериал дополняется