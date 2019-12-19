Певица
испытала животный страх. Все потому, что жилище Наташи Королевой стало
прибежище десятков крыс.
Певица
испытала животный страх. Все потому, что жилище Наташи Королевой стало
прибежище десятков крыс.
Такого нашествия давно не видели даже сотрудники
санэпидемстанции. Причиной страшной атаки грызунов невольно стала соседка семьи
звезды в Крекшино.
Наташа
Королева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств в одночасье
умерли все члены соседской семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться с
ударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. "До такой степени, что перестала
выбрасывать мусор из дома", – цитирует артистку .
С каждым днем ситуация стала ухудшаться.
Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах, который стал
усиливаться. Поскольку Наташа Королева резко бывает в Крекшино, сначала
дурного запаха ни она, ни ее близкие не замечали.
27 Сен 2019 в 12:17 PDT
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