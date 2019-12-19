Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Слушания по делу продолжались более 11 часов, сообщает . Американскому лидеру ..

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Слушания по делу продолжались более 11 часов, сообщает .Американскому лидеру выдвинули два обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. По первому пункту за импичмент выступили 230 депутатов, против – 197 человек, передает . По второй статье "за" проголосовали 229 конгрессменов, "против" – 198.Напомним, о начале процедуры импичмента стало известно в середине сентября. Причиной обсуждения стал телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным "", американский лидер попросил Киев помочь в расследовании деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.