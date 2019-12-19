Менять основную часть Конституции или принимать новый главный закон не требуется, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. В Единой России полностью поддержали позицию главы государства.

Менять основную часть Конституции или принимать новый главный закон не требуется, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. В "Единой России" полностью поддержали позицию главы государства."Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна неновая Конституция", – сказал секретарь генерального совета "ЕР"Андрей Турчак. Необходима реализация фундаментальных вещей, которые закрепленыв действующем законе, подчеркнул он.По его словам, отдельные изменения возможны. Но для ихвнесения должны быть достаточные основания, которые поддержат большинствограждан, подчеркнул Турчак.За соблюдение заложенных в Конституции принципов властьнесет ответственность перед людьми, напомнил единоросс. "Именно эти принципыпозволили нашей стране пережить серьезные политические исоциально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития", -сказал Турчак.Конституция должна соответствовать потребностям общества, нонет необходимости менять ее основную часть или принимать новую. Об этомВладимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, котораяпрошла в четверг, 19 декабря. В главном законе страны есть фундаментальныевещи, они закреплены в первой главе, и необходимо их реализовывать, сказалпрезидент.Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 20минут. Задать вопрос главе государства пришли почти 1900 журналистов – открупных мировых агентств до региональной прессы.