Бывший игрок футбольной сборной Португалии Мигель Данни, который в России выступал за столичное Динамо и питерский Зенит, решил повесить бутсы на гвоздь. В нынешнем сезоне он так и не вышел на поле, продолжая числиться в своем первом клубе – португальском Маритиму.

Бывший игрок футбольной сборной Португалии Мигель Данни, который в России выступал за столичное "Динамо" и питерский "Зенит", решил повесить бутсы на гвоздь. В нынешнем сезоне он так и не вышел на поле, продолжая числиться в своем первом клубе – португальском "Маритиму".Футболист приехал в "Динамо" в 2005 году и провел в нашей стране 12 турниров, вплоть до сезона-2017. И вот 36-летний португалец сообщил, что завершает карьеру футболиста. В его карьере были только пять команд: кроме названных, португальский "Спортинг" и чешская "Славия". В сборной Португалии он провел 38 матчей и забил 4 гола.