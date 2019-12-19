Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко отправили под домашний арест сроком на месяц. Его подозревают в получении взяток в 700 и 200 тысяч рулей. Посредником был его брат.

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого подозревают во взяточничестве, отправили под домашний арест сроком на месяц.По версии следствия, Иваненко получил 700 тысяч рублей от руководителя службы благоустройства Петропавловска-Камчатского, а также 200 тысяч рублей от бизнесмена за содействие при заключении контрактов. В отношении него возбуждено дело по статье получение взятки, а против его брата – по статье о посредничестве.Виталий Иваненко, который возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года, ушел в отставку 19 ноября. Его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. Как сообщает "Интерфакс", на следующей неделе президиум регионального политсовета "Единой России" рассмотрит вопрос о приостановлении членства Иваненко в партии.