Герцог и герцогя Кембриджские начали рассылать
поздравления с наступающими праздниками. При этом Кейт Миддлтон и принц
Уильям не ожидали, что их редкий снимок со всеми тремя детьми будет обнародован.
Герцог и герцогя Кембриджские начали рассылать
поздравления с наступающими праздниками. При этом Кейт Миддлтон и принц
Уильям не ожидали, что их редкий снимок со всеми тремя детьми будет обнародован.
Знаменитая
чета по традиции рассылает
рождественские открытки с теплыми посланиями своим друзьям, родственникам
и активистам опекаемых ими фондов. Одними из первых посланий от
монаршей семьи Великобритании получили кадеты Королевских ВВС. Они-то и разместили кадр в Twitter.
Позднее ветеран Королевских ВВС – коммандер
Дон Маккафферти, разместивший фото, раскаялся в содеянном. Ведь из-за него
произошла преждевременная утечка снимка. Открытка
была подписана лично Кейт Миддлтон, сообщает People.
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