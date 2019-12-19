Герцог и герцогя Кембриджские начали рассылать поздравления с наступающими праздниками. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям не ожидали, что их редкий снимок со всеми тремя детьми будет обнародован.

Герцог и герцогя Кембриджские начали рассылатьпоздравления с наступающими праздниками. При этом Кейт Миддлтон и принцУильям не ожидали, что их редкий снимок со всеми тремя детьми будет обнародован.Знаменитаячета по традиции рассылаетрождественские открытки с теплыми посланиями своим друзьям, родственниками активистам опекаемых ими фондов. Одними из первых посланий отмонаршей семьи Великобритании получили кадеты Королевских ВВС. Они-то и разместили кадр в Twitter.Позднее ветеран Королевских ВВС – коммандерДон Маккафферти, разместивший фото, раскаялся в содеянном. Ведь из-за негопроизошла преждевременная утечка снимка. Открыткабыла подписана лично Кейт Миддлтон, сообщает People.Материал дополняется