Защитник футбольного клуба Барселона Нелсон Семеду понес финансовые потери накануне принципиального матча с мадридским Реалом. Его дом был ограблен неизвестными пока он вместе с партнерами по команде готовился к класико.

Защитник футбольного клуба "Барселона" Нелсон Семеду понес финансовые потери накануне принципиального матча с мадридским "Реалом". Его дом был ограблен неизвестными пока он вместе с партнерами по команде готовился к класико.Злоумышленники ворвались в дом португальского футболиста примерно за шесть до часов до начала встречи между "Барселоной" и "Реалом", который проходил в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу". Как сообщает Евроспорт.Ru, в тот момент игрок находился в отеле и готовился выезжать с клубом на матч.Полиция задержать грабителей не успела, поскольку узнала о взломе лишь спустя 15 минут после их проникновения в дом игрока.Семеду — не первый футболист, дом которого подвергался атаке домушников. Ранее "обчищали" дома его партнеров по "Барсе" Жерара Пике, Жорди Альбы, Самуэля Умтити, а также игрока мадридского "Реала" Иско и его наставника Зинедина Зидана.Кому везло меньше всего, так это нападающему "Пари Сен-Жермен" Эрику Максиму Шупо-Мотингу – в конце 2018 года его дом в течение месяца грабили дважды.