Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций. Знаменитость
вывела из себя участница шоу Дом-2 Саша Черно.
Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций. Знаменитость
вывела из себя участница шоу "Дом-2" Саша Черно.
Неприятный во всех отношения эпизод произошел во время съемок
программы "Бородина против Бузовой". В рамках проекта обсуждались отношения Иосифа
Оганесяна и его беременной жены Саши Черно.
Присутствующие в студии отмечали, что Саша постоянно оскорбляет возлюбленного. "Она готова ему хребет сломать напополам,
если Йося что-то неправильно сделает", – сказал участник шоу "Дом-2" Дмитрий
Дмитренко.
На стороне Оганесяна также выступили его родители. Родственники
жителя телестройки специально приехали на шоу, чтобы его поддержать. "Мои дети
никогда не будут подкаблучниками", – сказала мама Иосифа.
Ксения Бородина тоже защищала Оганесяна. Ведущая
программы так разнервничалась во время эфира, что после съемок набросилась на
Сашу Черно с криком. "Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился",
– возмущалась Ксения.
11 Дек 2019 в 1:30 PST
Отметим, что звезды Иосиф Оганесян и Саша Черно
вместе более двух лет. 22 декабря 2018 года пара связала себя узами брака.
Новоиспеченные супруги жили мирно всего неделю. Оганесян и Черно постоянно скандалили и пару раз планировали подать на развод.
В конце ноября 2019 года звезды объявили, что
ждут ребенка. О беременности Саша и Иосиф сообщили в соцсетях. Отметим, что
скорое появление малыша никак не отразилось на отношениях пары, супруги продолжили
конфликтовать по поводу и без.