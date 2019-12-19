Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций. Знаменитость вывела из себя участница шоу Дом-2 Саша Черно.

Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций. Знаменитостьвывела из себя участница шоу "Дом-2" Саша Черно.Неприятный во всех отношения эпизод произошел во время съемокпрограммы "Бородина против Бузовой". В рамках проекта обсуждались отношения ИосифаОганесяна и его беременной жены Саши Черно.Присутствующие в студии отмечали, что Саша постоянно оскорбляет возлюбленного. "Она готова ему хребет сломать напополам,если Йося что-то неправильно сделает", – сказал участник шоу "Дом-2" ДмитрийДмитренко.На стороне Оганесяна также выступили его родители. Родственникижителя телестройки специально приехали на шоу, чтобы его поддержать. "Мои детиникогда не будут подкаблучниками", – сказала мама Иосифа.Ксения Бородина тоже защищала Оганесяна. Ведущаяпрограммы так разнервничалась во время эфира, что после съемок набросилась наСашу Черно с криком. "Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился",– возмущалась Ксения.11 Дек 2019 в 1:30 PSTОтметим, что звезды Иосиф Оганесян и Саша Черновместе более двух лет. 22 декабря 2018 года пара связала себя узами брака.Новоиспеченные супруги жили мирно всего неделю. Оганесян и Черно постоянно скандалили и пару раз планировали подать на развод.В конце ноября 2019 года звезды объявили, чтождут ребенка. О беременности Саша и Иосиф сообщили в соцсетях. Отметим, чтоскорое появление малыша никак не отразилось на отношениях пары, супруги продолжиликонфликтовать по поводу и без.