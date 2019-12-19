Судя по динамике завершения проекта Северный поток-2, попытки США отложить его создание потерпели сокрушительное поражение. При этом европейские страны начинают проводить все более независимую от заокеанских коллег политику.

Судя по динамике завершения проекта "Северный поток-2", попытки США отложить его создание потерпели сокрушительное поражение. При этом европейские страны начинают проводить все более независимую от заокеанских коллег политику.Вместо того, чтобы показать всему миру блестящий пример демократии и уважения к верховенству права, Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции. "Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", – цитирует председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.Парламентарий подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря ни на что. "Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен", – объяснил он.Материал дополняется.