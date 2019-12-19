Комедиант Максим Галкин, зачастую, одевается весьма необычно. Впрочем, стилистов его новый образ весьма впечатлил.

Комедиант Максим Галкин, зачастую, одевается весьма необычно. Впрочем, стилистов его новый образ весьма впечатлил.На съемки "Новогодней ночи Первого" знаменитость прибыл в классическом черном костюме, который дополнил строгой бабочкой. Правда, поверх него Максим накинул белое пальто, больше похожее на халат врача или ученого, нежели на праздничное одеяние. Конечно, у злопыхателей нашелся повод высказать свое боевое "фи", однако стилистам образ понравился.Тренд-аналитик Максим Зарипов вовсе не считает, что комик оделся как-то не так и не к месту. По его мнению, у звезды отечественных голубых экранов есть чему поучиться в плане одежды."Часто в адрес Галкина бросают реплики, что он одет дорого, но безвкусно,но это не так, у него есть индивидуальный стиль. Максим склонен ксамоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него награни – на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи,которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично", – отметил Зарипов в разговоре с журналистами издания ."Это не вызывает улыбки, нет желания критиковать, смеяться над егостилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают всесамое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райскиептицы, а точнее, как попугаи. Самоирония – одно из лучших качеств,которое может быть у человека, оно говорит о его высоком интеллекте", – подытожил эксперт.16 Дек 2019 в 11:45 PST