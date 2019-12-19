Певица Валерия не сдержала эмоций. Популярная исполнительница сильно возмутилась, когда увидела фото.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-izmena-karaul-valeriya-zakrichala-ot-uvidennogo.html" target="_blank">Измена! Караул!: Валерия закричала от увиденного</a> - Певица Валерия не сдержала эмоций. Популярная исполнительница сильно возмутилась, когда увидела фото.
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2019-izmena-karaul-valeriya-zakrichala-ot-uvidennogo.html]Измена! Караул!: Валерия закричала от увиденного[/url] - Певица Валерия не сдержала эмоций. Популярная исполнительница сильно возмутилась, когда увидела фото.