Телеведущая примерила на себя новый образ. Однако многие россияне посчитали, что Ксения Собчак выглядит неестественно.
Телеведущая примерила на себя новый образ. Однако многие россияне посчитали, что Ксения Собчак выглядит неестественно.
Журналистка
поделилась в "Инстаграм" селфи с мотивирующей подписью. "Живу так: смотрю
вверх, двигаюсь вперед!", – заявила Ксения Собчак.
На
фото она предстала крупным планом. Знаменитость похвасталась новыми серьгами и
подвеской в форме сердца. Но пользователи соцсети обратили внимание не на ее
украшения, а на наращенные ресницы. Фолловеры в комментариях припечатали Ксению Собчак, раскритиковав за неестественный внешний вид.
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