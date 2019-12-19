Телеведущая примерила на себя новый образ. Однако многие россияне посчитали, что Ксения Собчак выглядит неестественно.

Телеведущая примерила на себя новый образ. Однако многие россияне посчитали, что Ксения Собчак выглядит неестественно.Журналисткаподелилась в "Инстаграм" селфи с мотивирующей подписью. "Живу так: смотрювверх, двигаюсь вперед!", – заявила Ксения Собчак.Нафото она предстала крупным планом. Знаменитость похвасталась новыми серьгами иподвеской в форме сердца. Но пользователи соцсети обратили внимание не на ееукрашения, а на наращенные ресницы. Фолловеры в комментариях припечатали Ксению Собчак, раскритиковав за неестественный внешний вид.Материал дополняется