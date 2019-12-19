Сегодня интернет пестрит новостями о громком происшествии в центре столицы. Ксения Собчак пострадала из-за расстрела.

Сегодня интернет пестрит новостями о громком происшествии в центре столицы. Ксения Собчак пострадала из-за расстрела.Телеведущая редко пропускает мимо какие-либо резонансные новости. Она нередко высказывается в своем микроблоге о происходящих явлениях. Ранее она комментировала смерть бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, а теперь не смогла сдержать эмоций от новостей о стрельбе рядом со станцией метро "Лубянка".В своем телеграмм-канале женщина написала: "Ужас какой!". По всей видимости, ее действительно взволновало это известие, ведь могли быть ранены простые люди. Ксения даже морально пострадала от случившегося. Стоит заметить, что Собчак нередко переживает за судьбы соотечественников, особенно, когда дело касается вопросов жизни и смерти.Напомним, что около здания Федеральной службы безопасности в Москве неизвестныеоткрыли стрельбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, в результатеперестрелки были ранены двое силовиков. Очевидцы утверждают, что слышалиавтоматные очереди. По последним данным пострадавших трое.В ходе стрельбыранения получилиАлександр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко.Ранее СМИ сообщили, что пострадавших увезли на карете скорой помощи.Нападавших было трое, один из них ликвидирован. По предварительнымданным, один из преступников был одет как сотрудник правоохранительныхорганов.18 Дек 2019 в 4:59 PST