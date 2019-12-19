О жизни своей семьи президент России Владимир Путин предпочитает не распространяться. На большой пресс-конференции журналисты попытались выяснить, когда глава государства приоткроет завесу тайны.

О жизни своей семьи президент России Владимир Путин предпочитает не распространяться. На большой пресс-конференции журналисты попытались выяснить, когда глава государства приоткроет завесу тайны.Неожиданный вопрос прозвучал от корреспондента Русскойслужбы "Би-би-си". Компании, в которых якобы работают старшая и младшая дочериПутина, много заработали, о них начали активно рассказывать в репортажах по ТВ,заявила журналист."Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станутоткрытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – задала она вопросглаве государства.Президент обратил внимание корреспондента на деятельностьфонда "Иннопрактика", в котором, по данным некоторых СМИ, работаетодна из дочерей главы государства. "Иннопрактика" – инициативаректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашейнауки и образования с реальными потребностями наших производителей ивыгодополучателей внутри российской экономики", – ответил президент.В Московском университете много талантливых людей, важно,чтобы их разработки стали доступны для отечественного бизнеса, указал .Именно этому посвящена деятельность фонда, подчеркнул он.В четверг, 19 декабря, Владимир Путин провел 15-ю ежегоднуюпресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900 журналистов – открупных мировых агентств до региональной прессы. Президент общался сжурналистами четыре часа и 20 минут.4 часа 19 минут длилась пресс-конференция Путина. Третья по продолжительности за 15 лет— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)проводит большие ежегодные пресс-конференциис 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался сжурналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось тричаса и 45 минут.