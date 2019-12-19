В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье превышение полномочий. Теперь дело отправится в сенат, который проведет судебный процесс.

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий". Теперь дело отправится в сенат, который проведет судебный процесс. Если две трети сенаторов проголосуют "за", президента отстранят от власти. Известно, что республиканцы в сенате не будут выносить импичмент Трампу, передает РИА Новости.Во время голосования в конгрессе республиканцы также были против. За импичмент проголосовало парламентское большинство – демократы. Они обвиняют Трампа в том, что он задерживал выделенную конгрессом помощь Украине, взамен требуя от Зеленского расследования против Джо Байдена – своего политического оппонента.Трамп обвиняет демократов во лжи, отмечая, что требовал от президента Украины только борьбы с коррупцией.