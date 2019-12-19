Двое жителей Коврова воспользовались банковской картой, найденной на улице

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило заявление от жительницы города Коврова о том, что со счета ее утерянной банковской карты пропали денежные средства в сумме более 8 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о том, где происходило снятие денежных средств. Далее оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых помещениях, где расплачивались картой, что помогло впоследствии установить личности и местонахождение подозреваемых. Двое жителей Коврова, 32 и 42 лет, в содеянном сознались и пояснили, что карту они нашли на улице и расплачивались ей, покупая в магазинах города продукты питания и алкогольную продукцию.По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Санкции указанной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до трехсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.