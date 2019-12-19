Стоимость квартир в дома, построенных по программе реновации, примерно на 30% дороже, чем в расселяемых. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Участники программы получат квартиры, общая площадь которых будет больше, чем в пятиэтажках, где они жили раньше, за счет более просторных помещений общего пользования, кухонь, прихожих и коридоров, рассказал Левкин – об этом пишет пресс-служба столичного стройкомплекса.По данным Мосгорстройнадзора в 2019 году в столице сдали десять домов по программе реновации в разных округах города. Общее число квартир – 4102. В ближайшее время разрешения на ввод в эксплуатацию получат еще несколько домов – сейчас в них прозодят итоговые проверки.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, сообщил, что средняя высотность домов, возводимых в рамках программы, составит 14 этажей, если учитывать жилую часть. Город, по его словам, может строить и более низкие дома, но тогда вырастет плотность застройки.