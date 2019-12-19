В индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на двух мальчиков. Одного из них он утащил в джунгли. Спустя два дня местные жители нашли его тело. Это уже второе происшествие за два дня в этом штате.

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на детей.Пятилетний Четан и четырехлетний Нишу играли на улице. Неожиданно к ним подкрался леопард. Зверь бросился на детей, ранил Нишу, схватил Четана и убежал в джунгли. Нишу с травмами доставили в больницу.Спустя два дня местные жители нашли Четана. Леопард частично съел ребенка и бросил останки на поле.Как сообщает Daily Mail, это уже второе происшествие за два дня в этом штате. В другой деревне леопард атаковал пятилетнего мальчика, но родственники успели его спасли.