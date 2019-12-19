Английский Ливерпуль объявил о подписании контракта с полузащитником австрийского РБ Зальйцбург и сборной Японии Такуми Минамино. О подписании стало известно после того, как 24-летний хавбек прошел медицинское обследование.

Английский "Ливерпуль" объявил о подписании контракта с полузащитником австрийского "РБ Зальйцбург" и сборной Японии Такуми Минамино. О подписании стало известно после того, как 24-летний хавбек прошел медицинское обследование.Детали договора сторон не разглашаются. Как сообщает Спорт24.Ru, в действующем контракте японца с "быками" прописана сумма в размере 7,25 миллионов евро. Минамино присоединится к своему новому клубу после открытия зимнего трансферного окна – первого января.Отмечается, что Минамино заинтересовал "Ливерпуль" после их очных матчей в Лиге чемпионов. Игрок средней линии поля впечатлил красных своими выступлениями и уже после второго их поединка "красными" были принято решение о покупке Минамино.