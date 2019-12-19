В Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства откровенно высказался о ситуации в здравоохранении.

В Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства откровенно высказался о ситуации в здравоохранении.О положении в медицине на пресс-конференции Владимира Путинаспросил журналист "Ура.ру". Поход к врачам становится для многихлюдей настоящим испытанием: очереди к докторам растягиваются на месяц, а самимедики увольняются из-за низких зарплат, заявил корреспондент. Он поинтересовалсяу президента, необходимо ли изменить модель управления здравоохранением.По мнению президента, она не нуждается в серьезнойкоррекции. "Лучше не трогать. Она развивается удовлетворительными темпами,но проблемы существуют", – сказал Путин на пресс-конференции.Глава государства отметил, что зарплаты в медицине выше, чемв других социальных сферах. "Рост такой, какой закладывался. Но этоусредненные цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли", -добавил Путин.Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путинапроходит в 15-й раз. Мероприятие проходит в Центре международной торговли вМоскве. На пресс-конференции представлен весь спектр СМИ: от крупных мировыхагентств до региональной прессы.Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года. Рекордпо времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами четыречаса и сорок минут. Путин ответил более чем на 100 вопросов.В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорокпять минут. На пресс-конференции Путина журналисты задали 61 вопрос.Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. Впрошлом году в мероприятии приняли участие 1702 журналиста.