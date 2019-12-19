Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем.
Один из лидеров протестов против интеграции с Россией Павел
Северинец накануне был задержан правоохранителями около своего дома. Некоторые
эксперты оценили это как позитивный сигнал: дескать, Лукашенко договорился с
Путиным. Но спустя несколько часов Северинца отпустили.
По мнению оппозиционного белорусского эксперта Эдуарда
Пальчиса, власти республики признали, что хотят использовать протесты как
козырь на переговорах с Москвой. "Пришел тот момент, когда активность на улице
не будет лишней. И единственный, кто ее может создать – это твои же
оппоненты", – написал политолог в своем телеграм-канале.
Активность оппозиции играет на руку Лукашенко, уверен
эксперт. Вывести провластные силы с антироссийскими плакатами он не решится,
зато националисты смогут создать картину недовольства белорусов интеграцией с
Москвой.
"Это по-прежнему маниакальная попытка усидеть на всех
стульях и все контролировать до предела", – написал Пальчис о намерениях
.
Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с Россией
Несмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.
История вступила в следующий виток спирали?
— Людмила Шевченко (@LjukaSheva)
Новый раунд переговоров президентов России и Белоруссии
пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Документы по интеграции стороны должны
были подписать 8 декабря, но Путин и Лукашенко не договорились по ряду
экономических вопросов.
Белоруссия требует от России скидки на энергоносители,
компенсацию налогового маневра в нефтяной отрасли, а также льготы для своих
товаров на российском рынке. При этом на политическую интеграцию не
готов. Для Москвы же пророссийская риторика Минска больше не является
основанием для предоставления преференций.