Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем.Один из лидеров протестов против интеграции с Россией ПавелСеверинец накануне был задержан правоохранителями около своего дома. Некоторыеэксперты оценили это как позитивный сигнал: дескать, Лукашенко договорился сПутиным. Но спустя несколько часов Северинца отпустили.По мнению оппозиционного белорусского эксперта ЭдуардаПальчиса, власти республики признали, что хотят использовать протесты каккозырь на переговорах с Москвой. "Пришел тот момент, когда активность на улицене будет лишней. И единственный, кто ее может создать – это твои жеоппоненты", – написал политолог в своем телеграм-канале.Активность оппозиции играет на руку Лукашенко, уверенэксперт. Вывести провластные силы с антироссийскими плакатами он не решится,зато националисты смогут создать картину недовольства белорусов интеграцией сМосквой."Это по-прежнему маниакальная попытка усидеть на всехстульях и все контролировать до предела", – написал Пальчис о намеренияхМинск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с РоссиейНесмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.История вступила в следующий виток спирали?— Людмила Шевченко (@LjukaSheva)Новый раунд переговоров президентов России и Белоруссиипройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Документы по интеграции стороны должныбыли подписать 8 декабря, но Путин и Лукашенко не договорились по рядуэкономических вопросов.Белоруссия требует от России скидки на энергоносители,компенсацию налогового маневра в нефтяной отрасли, а также льготы для своихтоваров на российском рынке. При этом на политическую интеграцию неготов. Для Москвы же пророссийская риторика Минска больше не являетсяоснованием для предоставления преференций.