Количество мусороперерабатывающих предприятий в России необходимо наращивать, считает президент Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что очень важно при этом вести разъяснительную работу с людьми, объясняя цели и задачи проводимой мусорной реформы.

Количество мусороперерабатывающих предприятий в России необходимо наращивать, считает президент Владимир Путин."Нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов", — заявил глава государства, отвечая на вопросы во время Большой пресс-конференции.При этом Владимир Путин подчеркнул, что очень важно при этом вести разъяснительную работу с людьми, объясняя цели и задачи проводимой мусорной реформы."Людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб, будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли они какие-то проблемы для людей", — пояснил президент.Россияне также должны понимать, как формируются тарифы на вывоз мусора, почему они растут, на что и как тратятся деньги населения."Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам. Теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно", — подчеркнул Владимир Путин.Глава государства выразил надежду, что когда процесс тарифообразования станет прозрачным и понятным для людей, ситуация изменится к лучшему.Президент также не исключил, что мусорная реформа в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе может начаться раньше, чем это планировалось, но призвал при этом учитывать мнение жителей."Можно и поторопить законодательно, но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать: что поступает, откуда поступает, на каком основании и в каком виде это будет дальше развиваться", — указал Владимир Путин.