Семья Леры Кудрявцевой уже вовсю готовится к главному зимнему торжеству страны. Недавно знаменитость показала свою дочь на новогоднем празднике. Малютка очаровала народ.

Семья Леры Кудрявцевой уже вовсю готовится к главному зимнему торжеству страны. Недавно знаменитость показала свою дочь на новогоднем празднике. Малютка очаровала народ.Малышка еще совсем маленькая, поэтому на опубликованных кадрах сидит на коленях у мамы. Лера вместе с дочкой побывали на предновогоднем мероприятии, где специально обученный аниматор демонстрировала ребятишкам различные трюки с мыльными пузырями. Стоит заметить, что для младшей возрастной аудитории такие фокусы являются вполне любопытным шоу.Девочка прибыла на праздник в милом розовом платьице с воротничком. Разумеется, речь о прическе не шла, т.к. у дочери Кудрявцевой еще достаточно короткие волосы, однако и голова не осталась без украшения – образ дополнила очаровательная заколочка с короной.А накануне вечером Лера показала, как они всей семьей украшают новогоднюю елку. Видео она опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Снятый в режиме ускоренной съемки ролик набрал практически один миллион просмотров. В кадре периодически появляются и сама телеведущая, и ее дочка, которая помогает украшать праздничное дерево, а также и муж Кудрявцевой.Елочку украсили разноцветными шарами и светящейся гирляндой. Рядом с ней посадили в качестве инсталляции светящуюся фигурку снеговика, Деда-мороза, Санта-Клауса. Чтобы иголки от дерева не осыпались на пол Лера вместе с мужем подготовили специальную накидку.17 Дек 2019 в 1:00 PST