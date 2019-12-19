Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что при встрече с ней мать 8-летнего мальчика, которого женщина и ее сожитель в наказание ставили коленями на гречку, изъявила желание воспитывать его сама.

Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что при встрече с ней мать 8-летнего мальчика, которого женщина и ее сожитель в наказание ставили коленями на гречку, изъявила желание воспитывать его сама, передает ТАСС.По словам омбудсмена, мальчик активен, подвижен, выглядит ухоженным, с удовольствием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками. Степкина отметила удовлетворительные условия проживания семьи.В мае история об истязание ребенка вызвала общественный резонанс. О мальчике стало известно от соседа по даче, к которому сбежал ребенок. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию.17 декабря региональное министерство образования сообщило, что мать ребенка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.По данным следствия, мальчика за малейшие провинности — опоздание из школы или задержку на прогулке — ставили коленями на гречку на несколько часов. Отчим вел видеосъемку истязаний, чтобы мальчик не мог избежать наказания.Отчим был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после операции три месяца провел в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем.Как отметили в СК, мальчик пожелал остаться с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима.Омский суд рассматривает дело в отношении родителей, которые обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.