Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев был экстренно госпитализирован в московскую клинику. По предварительным данным, причиной стало воспаление легких, передает Горбачев ..

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев был экстренно госпитализирован в московскую клинику. По предварительным данным, причиной стало воспаление легких, передаетГорбачев лично сообщил журналистам, что его здоровье требует нахождения в больнице. СМИ сообщают, что в предыдущий раз о плохом самочувствии советского лидера стало известно в августе. Информационные агентства сообщали, что политик провел в медицинском учреждении около полугода.