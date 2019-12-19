Он сможет начать работу после оформления документов

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области возглавит Михаил Романычев, кандидатура которого была сегодня согласована Минстроем. Он сможет начать работу после оформления документов, сообщает пресс-служба Белого дома.Последние несколько лет Михаил Романычев работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью. С 2007 по 2012 год он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, участвовал в разработке генплана города, а также руководил работой по межеванию территории многоквартирных домов. У Михаила Юрьевича два высших образования: техническое и в области муниципального управления.