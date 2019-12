Известная модель Ирина Шейк снялась для японской версии Vogue в пролетарском образе. Фото обложки журнала она разместила в своем Instagram.

Известная модель Ирина Шейк снялась для японской версии Vogue в "пролетарском" образе. Фото обложки журнала она разместила в своем Instagram.На фотографии модель одета в темно-синий плащ с лацканами, перетянутый по талии ремнем, и в белую рубашку. На голове у нее черный платок, что дополняет образ "советской работницы". "Либо платок убрать, либо плащ", — советуют подписчики.Посмотреть эту публикацию в Instagram#8 this year.. new cover of @voguejapan