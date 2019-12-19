Звезда шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева и шоумен Дмитрий Нагиев вновь вместе. Знаменитости тепло пообщались пасмурным зимним вечером.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева и шоумен ДмитрийНагиев вновь вместе. Знаменитости тепло пообщались пасмурным зимним вечером.Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Ларисабыли любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерскомтеатральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся смолодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане."Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а онне всегда. На память о той связи осталась "Соковыжималка". С легкойруки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго", – призналаськак-то Лариса Гузеева в шоу "Прожарка".Отношения знаменитостей не продлились долго. Как толькострасть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалосьостаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.Об этом говорит свежая публикация звезды шоу "Давай поженимся!"в "Инстаграм". опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.После в "Сторис", Лариса прокомментировала происходящеена площадке. "Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка —мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!" – обласкалазнаменитость