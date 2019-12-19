Звезда шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева и шоумен Дмитрий
Нагиев вновь вместе. Знаменитости тепло пообщались пасмурным зимним вечером.
Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева и шоумен Дмитрий
Нагиев вновь вместе. Знаменитости тепло пообщались пасмурным зимним вечером.
Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Лариса
были любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.
Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерском
театральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся с
молодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане.
"Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он
не всегда. На память о той связи осталась "Соковыжималка". С легкой
руки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго", – призналась
как-то Лариса Гузеева в шоу "Прожарка".
Отношения знаменитостей не продлились долго. Как только
страсть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалось
остаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.
Об этом говорит свежая публикация звезды шоу "Давай поженимся!"
в "Инстаграм". опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.
После в "Сторис", Лариса прокомментировала происходящее
на площадке. "Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка —
мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!" – обласкала
знаменитость