Палата представителей США большинством голосов – 230 против 197 – одобрила импичмент президенту США Дональду Трампу. Теперь вопрос о досрочном отстранении от власти американского лидера предстоит рассмотреть верхней палате парламента. Эксперты не сомневаются, что Сенат проголосует зеркально противоположным образом.

Палата представителей США большинством голосов – 230 против 197 – одобрила импичмент президенту США Дональду Трампу. Теперь вопрос о досрочном отстранении от власти американского лидера предстоит рассмотреть верхней палате парламента. Эксперты не сомневаются, что Сенат проголосует зеркально противоположным образом."Там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента", – цитирует директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева. Он добавил, что сенаторы также проведут собственные слушания по вопросу объявления импичмента Дональду Трампу, на которые будут приглашены другие свидетели и докладчики. "Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы, даже фильм сняли", – напомнил американист. По его прогнозам, с вероятностью 90% президенту США не грозит досрочная отставка.Импичмент Трампа тем более невероятен, что большинство простых американцев лишь усилили свою поддержку главе государства.Материал дополняется.