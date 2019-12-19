У здания ФСБ в центре Москвы силовики начали штурм здания, где укрываются преступники, учинившие стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, нападавших было трое, один из них ..

У здания ФСБ в центре Москвы силовики начали штурм здания, где укрываются преступники, учинившие стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, нападавших было трое, один из них ликвидирован, сообщает телеграм-канал Mash.Сообщается также, что один из стрелков забаррикадировался на парковке. О положении третьего злоумышленника неизвестно.