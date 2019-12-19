Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона. Делом уже занимается СКР.

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info. Делом уже занимается СКР.Инцидент произошел 13 декабря в Аниве. Мужчина заподозрил, что его телефон украли, и решил написать заявление. В кабинете на втором этаже, по словам потерпевшего, его встретили три человека в штатском, которые, узнав фамилию заявителя, принялись его бить."Били руками и ногами, по голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, что они хотят, мне не давали сказать. Избивали меня минут 30-40", — рассказал военнослужащий.Как выяснилось, следователи перепутали мужчину с его полным однофамильцем, который находится в розыске "за какой-то дебош"."Решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек. Тогда меня отпустили", — уточнил военнослужащий.У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Его случаем сейчас занимаются в региональном управлении СКР. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.Телефон мужчине вернули на следующий день.