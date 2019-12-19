За родственниками актрисы Анастасии Заворотнюк охотятся судебные
приставы. Близкие звезды сериала Моя прекрасная няня накопили внушительные
долги.
За родственниками актрисы Анастасии Заворотнюк охотятся судебные
приставы. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" накопили внушительные
долги.
Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным борется
с онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направили
на помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурят
в палате знаменитости.
Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодически
отслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимости
делать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например,
оплачивать коммунальные услуги.
И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома "Моя прекрасная
няня" Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали
поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о
раке у Анастасии Заворотнюк.
Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве
площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом
комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало . Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В
2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.
11 Дек 2019 в 4:42 PST
На данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет
55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оценивают
апартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Как
сообщает , жилой комплекс, где находится недвижимость близких Анастасии
Заворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником "Долина реки Сетунь"
с Мосфильмовским прудом.
Напомним, по
сообщениям СМИ . Звезда проходила длительное
противоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMC
в деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня"
парализована правая часть тела.