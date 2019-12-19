За родственниками актрисы Анастасии Заворотнюк охотятся судебные приставы. Близкие звезды сериала Моя прекрасная няня накопили внушительные долги.

За родственниками актрисы Анастасии Заворотнюк охотятся судебныеприставы. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" накопили внушительныедолги.Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным боретсяс онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направилина помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурятв палате знаменитости.Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодическиотслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимостиделать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например,оплачивать коммунальные услуги.И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома "Моя прекраснаяняня" Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи пересталипоступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения ораке у Анастасии Заворотнюк.Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москвеплощадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жиломкомплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало . Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.11 Дек 2019 в 4:42 PSTНа данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оцениваютапартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Каксообщает , жилой комплекс, где находится недвижимость близких АнастасииЗаворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником "Долина реки Сетунь"с Мосфильмовским прудом.Напомним, посообщениям СМИ . Звезда проходила длительноепротивоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMCв деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня"парализована правая часть тела.