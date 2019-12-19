Злоумышленники воспользовались мобильным приложением с приобретенными в сети Интернет аккаунтами незнакомых граждан, завели автомобили и совершили незаконные поездки...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД по ЗАО задержаны подозреваемые в неправомерном завладении транспортными средствами.В ОМВД России Можайскому району г. Москвы с заявлением обратился представитель каршеринговой компании. Он сообщил, что принадлежащие компании автомобили иностранного производства пропали.В результате проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по ЗАО задержали двоих мужчин 22 и 38 лет.Установлено, что злоумышленники воспользовались мобильным приложением с приобретенными в сети Интернет аккаунтами незнакомых граждан, завели автомобили и совершили незаконные поездки.Отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93