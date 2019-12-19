Президент Владимир Путин оценил как в целом удовлетворительное развитие здравоохранения в России, однако отметил, что есть возможности для дальнейшего роста. Он сообщил, что дополнительно к текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения будет выделено 550 миллиардов рублей.
Нынешнюю модель здравоохранения менять не стоит, она развивается удовлетворительно, считает президент Владимир Путин.
"Что касается модели здравоохранения, она развивается, в целом удовлетворительно. Хотя проблемы, безусловно, существуют", — сказал президент в ходе Большой пресс-конференции.
Так что саму модель, по его мнению, лучше не трогать.
Глава государства сообщил, что дополнительно к текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения будет выделено 550 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.
В центре внимания властей по-прежнему остается зарплата медиков. По словам Путина, нужно "избавиться от несправедливой дифференциации" зарплат главврачей и рядовых врачей. Сделать это можно, введя единую базовую ставку по всей стране. Сейчас она в регионах разнится от 30 до 50 процентов. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за работу в праздничные и ночные часы.
Кроме того, президент рассчитывает, что в стране удастся изменить к лучшему ситуацию с онкологией, как это удалось сделать с сердечно-сосудистыми заболеваниями.