Певица Юлианна Караулова призналась, что иногда ретуширует собственные
снимки. Выпускница Фабрики звезд ответила на обвинения в
злоупотреблении фотошопом.
Певица Юлианна Караулова призналась, что иногда ретуширует собственные
снимки. Выпускница "Фабрики звезд" ответила на обвинения в
злоупотреблении фотошопом.
Артистка выступала на "Песне года". Звезда появилась перед
публикой в очаровательном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд сидел
свободно и скрывал точеные формы Юлианны Карауловой.
Поклонники, внимательно следящие за звездой в соцсетях,
удивились, ведь на фото в микроблоге у артистки очень тонкая талия. Певицу
обвинили в злоупотреблении фотошопом.
Юлианне пришлось оправдываться. Девушка призналась, что редактирует
снимки, но делает это без фанатизма: убирает незначительные изъяны на коже, прыщи, например.
"У меня реально от природы очень узкая талия, повезло с
фигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть
вживую. И если бы я что-то там "нафотошопила", это немедленно стало бы
известно", – рассказала Юлианна Караулова.
Знаменитость подчеркнула, что завоевать симпатию всех –
невозможно. Всегда найдутся те, кто будет критиковать. Артистка довольна собственным
внешнем видом.
1 Дек 2019 в 10:44 PST
"Конечно! Я стараюсь следить за своей физической формой.
Помимо нагрузок на концертах и в танцевальном зале стараюсь ходить на силовые
тренировки, занимаюсь на тренажерах, работаю с весами", – цитирует
Также вокалистка поведала, что тщательно следит за питанием.
Она отказалась от мучного, сладкого, собирается запретить себе красное мясо.
не пропускает завтрак, пьет много воды и не ест на ночь.