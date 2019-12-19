Певица Юлианна Караулова призналась, что иногда ретуширует собственные снимки. Выпускница Фабрики звезд ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом.

Певица Юлианна Караулова призналась, что иногда ретуширует собственныеснимки. Выпускница "Фабрики звезд" ответила на обвинения взлоупотреблении фотошопом.Артистка выступала на "Песне года". Звезда появилась передпубликой в очаровательном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд сиделсвободно и скрывал точеные формы Юлианны Карауловой.Поклонники, внимательно следящие за звездой в соцсетях,удивились, ведь на фото в микроблоге у артистки очень тонкая талия. Певицуобвинили в злоупотреблении фотошопом.Юлианне пришлось оправдываться. Девушка призналась, что редактируетснимки, но делает это без фанатизма: убирает незначительные изъяны на коже, прыщи, например."У меня реально от природы очень узкая талия, повезло сфигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидетьвживую. И если бы я что-то там "нафотошопила", это немедленно стало быизвестно", – рассказала Юлианна Караулова.Знаменитость подчеркнула, что завоевать симпатию всех –невозможно. Всегда найдутся те, кто будет критиковать. Артистка довольна собственнымвнешнем видом.1 Дек 2019 в 10:44 PST"Конечно! Я стараюсь следить за своей физической формой.Помимо нагрузок на концертах и в танцевальном зале стараюсь ходить на силовыетренировки, занимаюсь на тренажерах, работаю с весами", – цитируетТакже вокалистка поведала, что тщательно следит за питанием.Она отказалась от мучного, сладкого, собирается запретить себе красное мясо.не пропускает завтрак, пьет много воды и не ест на ночь.