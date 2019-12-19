Во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на просьбу корреспондента Первого канала дать оценку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Глава государства подчеркнул, что не дает оценок своим коллегам. Он добавил, что поведение президента Украины после переговоров в Париже вызвало настороженность.

Во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на просьбу корреспондента Первого канала дать оценку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Глава государства подчеркнул, что не дает оценок своим коллегам. Он добавил, что поведение президента Украины после переговоров в Париже вызвало настороженность."Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Вот это можно сделать. По действующим людям – как-то язык не поворачивается", – заметил Владимир Путин.Он добавил, что если человек попал на должность главы государства, то это говорит о том, что он по меньшей мере обладает какими-то незаурядными качествами. Других комментариев относительно фигуры Владимира Зеленского президент России не дал. Тем не мене, он обратил внимание на поведение украинского лидера после переговоров нормандской четверки в Париже.Это касается слов президента Украины о внесении изменений в минские соглашения. "Меня конечно очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть", – признался Владимир Путин."Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик", – подчеркнул президент России.Ключом же к мирному урегулированию в Донбассе Владимир Путин назвал закон об особом статусе региона. Однако, обратил он внимание, ни предыдущее, ни нынешнее украинское руководство закреплять этот принцип в Конституции страны не хочет.Вторым важным фактором является прямой диалог Киева с Донбассом. "Его тоже нет", – констатировал Владимир Путин.Материал дополняется.