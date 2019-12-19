В ходе стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы пострадали Александр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко. Известно, что ранения получили не менее двух ..

В ходе стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы пострадали Александр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко. Известно, что ранения получили не менее двух сотрудников силовых ведомств, сообщает телеграм-канал Mash.Ранее СМИ сообщили, что пострадавших увезли на карете скорой помощи. Нападавших было трое, один из них ликвидирован. По предварительным данным, один из преступников был одет как сотрудник правоохранительных органов.