Небоскреб One Tower в ММДЦ Москва-Сити станет самым высоким жилым зданием в Европе. Высота башни составит 400 метров.

Небоскреб появится около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Работы идут по графику и в круглосуточном режиме, написал в своем Instagram заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.В высотке будет 104 этажа – 101 наземный и три подземных. Количество квартир – 1507.Ранее сообщалось, что One Tower будет выше башни "Федерация" на 60 метров. Это будет первая башня с квартирами – до этого в "Москва-Сити" строили лишь апартаменты. На сотом этаже будет предусмотрена смотровая площадка.Помимо квартир в здании будет фитнес-центр с бассейном, детский клуб, кафе, рестораны и магазины.