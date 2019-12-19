Балерина Анастасия Волочкова нередко эпатирует публику своими снимками и высказываниями, за что регулярно получает в свой адрес шквал критики. В этот раз танцовщица не удержалась и взвыла от воплей злопыхателей.

Балерина Анастасия Волочкова нередко эпатирует публику своими снимками и высказываниями, за что регулярно получает в свой адрес шквал критики. В этот раз танцовщица не удержалась и взвыла от воплей злопыхателей.У общества довольно спорное отношение к Анастасии. Кто-то считает, что она – большая умница и трудяга, недаром ведь за ней закрепилась репутация прима-балерины Большого театра. Другие же уверены, что у Волочковой проблемы личного плана и не упускают шанса поиздеваться над танцовщицей.Правда, сегодня звезда отечественной сцены решила расставить все точки над i. Она обрушилась на злопыхателей с резкой критикой, выложив на своей странице в социальной сети "Инстаграм" обличительный пост, в котором назвала хейтеров людьми, неудовлетворенными жизнью завистниками.Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считаютвозможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления,ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они личнодаже незнакомы... Причин несколько: прежде всего зависть..,неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, чтозаслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствиесамореализации, воспитания и, конечно, Любви!", – высказалась знаменитость.Она отметила, что ей искренне жаль таких людей. Кроме того, Анастасия подчеркнула, что вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь, стоит сперва обратить внимание на себя и заняться обустройством своей повседневности, нежели тратить время и силы на выплеск негатива."Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другойчеловек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любятменя за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой инастоящей.😊 А я люблю всех и желаю всем истинных благ.🙏", – подытожила Волочкова.19 Дек 2019 в 4:45 PST