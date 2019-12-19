Невестку Михаила Гуцериева Хадижу вызвали в МВД. Девушку расспросили по делу о махинациях с налогами и нелегальной транспортировке нефти, передает телеграм-канал Mash. Напомним, Хадижу ..

Невестку Михаила Гуцериева Хадижу вызвали в МВД. Девушку расспросили по делу о махинациях с налогами и нелегальной транспортировке нефти, передает телеграм-канал Mash.Напомним, Хадижу Гуцериеву называют "самой дорогой невестой страны". Стоимость свадебного платья девушки составила 25 миллионов. На церемонии бракосочетания выступили такие популярные артисты, как Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Стинг.Напомним, 18 декабря, в квартире и офисах компаний миллиардера Михаила Гуцериева прошли обыски. Бизнесмена подозревают в незаконной контрабанде нефтепродуктов и неуплате налогов. Позднее предприниматель опроверг эту информацию, назвав случившееся "провокацией".