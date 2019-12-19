Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции Дональда Трампа во Флориде. Деталей не разглашают, однако местные журналисты сообщают, что полицейские в связи с инцидентом допросили женщину.

Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции Дональда Трампа во Флориде. Деталей не разглашают, однако местные журналисты сообщают, что полицейские в связи с инцидентом допросили женщину.Резиденция Трампа не раз становилась объектом незаконного проникновения, напоминает телеканал "Россия 24". В ноябре суд за подобное правонарушение приговорил к 8 месяцам тюрьмы гражданку Китая. Сейчас она ожидает депортации на родину.