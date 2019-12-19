Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что, воспитывая маленького сына Мишу, иногда допускает ошибки. Из-за этого поведение ее чада оставляет желать лучшего.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что, воспитывая маленькогосына Мишу, иногда допускает ошибки. Из-за этого поведение ее чада оставляетжелать лучшего.Тодоренко призналась, что очень счастлива замужем за певцомВладом Топаловым. Быть женой и матерью – это лучшее, что случалось в жизнителедивы.Между тем знаменитость не отрицает, что тоже сталкивается струдностями в том числе и в вопросах воспитания сына. Звезде, как оказалось,пришлось покупать специальную литературу, чтобы справится с детскими капризами,манипуляциями, истериками."Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малышбеспочвенно издеваться над "несчастными" родителями. Всему есть объяснение:скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто вчеловеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытье сына, которое медленно иуверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -написала в "Инстаграм".Проанализировав ситуацию, телеведущая поняла, что вбольшинстве случаев сама во всем виновата. Часто она не может совладать со своимиэмоциями и подает дурной пример отпрыску.4 Дек 2019 в 11:54 PST"Я нетерпима и желаюбыстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решенияэтой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Как мне кажется,эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да,на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда всеполучится!" – резюмировала