Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что, воспитывая маленького
сына Мишу, иногда допускает ошибки. Из-за этого поведение ее чада оставляет
желать лучшего.
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что, воспитывая маленького
сына Мишу, иногда допускает ошибки. Из-за этого поведение ее чада оставляет
желать лучшего.
Тодоренко призналась, что очень счастлива замужем за певцом
Владом Топаловым. Быть женой и матерью – это лучшее, что случалось в жизни
теледивы.
Между тем знаменитость не отрицает, что тоже сталкивается с
трудностями в том числе и в вопросах воспитания сына. Звезде, как оказалось,
пришлось покупать специальную литературу, чтобы справится с детскими капризами,
манипуляциями, истериками.
"Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш
беспочвенно издеваться над "несчастными" родителями. Всему есть объяснение:
скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в
человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытье сына, которое медленно и
уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
написала в "Инстаграм".
Проанализировав ситуацию, телеведущая поняла, что в
большинстве случаев сама во всем виновата. Часто она не может совладать со своими
эмоциями и подает дурной пример отпрыску.
4 Дек 2019 в 11:54 PST
"Я нетерпима и желаю
быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения
этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Как мне кажется,
эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да,
на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда все
получится!" – резюмировала