Имя Маши Вебер стало известным благодаря участию в телепроекте Фабрика звезд-3. Потом была группа Тутси, А сегодня ее – уже как сольную исполнительницу – с удовольствием ждут на разных сборных концертах. За последнее время корреспондент Дни.ру снимал ее на протяжении трех вечеров – от центра до самых до окраин. За кулисами премии Виктория, церемонии Золотой граммофон и на Главном новогоднем концерте Маша блистала!

Имя Маши Вебер стало известным благодаря участию в телепроекте "Фабрика звезд-3". Потом была группа "Тутси", А сегодня ее – уже как сольную исполнительницу – с удовольствием ждут на разных сборных концертах. За последнее время корреспондент "Дни.ру" снимал ее на протяжении трех вечеров – от центра до самых до окраин. За кулисами премии "Виктория", церемонии "Золотой граммофон" и на Главном новогоднем концерте Маша блистала!Тело Маши Вебер, как оказалось, обильно покрыто татуировками. До Тимати, впрочем, 32-летней артистки пока далеко, но успешное начало положено. "На руке у меня выбито VLXMMVI, – похвасталась артистка. – Это дата рождения моего сына Оскара, появившегося на свет в 2006 году".Напомним, что в начале 2000-х выпускницы "Фабрики звезд" и бизнесмена Парвиза Ясинова был роман, перетекший в непродолжительный брак. Потом Парвиз ушел к экс-солистке "Тату" Юле Волковой, оставив Машу и сына Оскара."Мы с Парвизом общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, хотя видимся редко – в этом нет необходимости, – ранее "Дни.ру" Маша. – В последний раз – месяца два назад встречались, чтобы из рук в руки передать ребенка. Когда я на гастролях, Оскар остается или с отцом, или с тетей, или с бабушкой. К тому же бывший муж помогает содержать сына. У нас с ним неофициальные договоренности, мы обошлись без судов, скандалов, требований алиментов".Но татуировка на руке – не единственная наколка на теле у. "Недавно у меня появился красивый рисунок на ноге в районе икроножной мышцы, – призналась артистка. – Теперь думаю набить что-то в интимной зоне".Обколотая мастерами тату певица выглядела и без того прекрасно, так что непонятно, зачем она украшает себя. Ведь кожа со временем начнем дряхлеть, обвисать, а рисунки утратят яркость.