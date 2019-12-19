Утром 19 декабря в Буздякском районе Башкирии столкнулись Kia Cerato и
ВАЗ. В результате отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель ВАЗ получил травмы и был доставлен в ..
Утром 19 декабря в Буздякском районе Башкирии столкнулись Kia Cerato и
"ВАЗ". В результате отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель "ВАЗ" получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности состояния другого автомобилиста не раскрываются. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, сообщает .