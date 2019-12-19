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<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-odin-voditel-postradal-v-bashkirii-stolknulis-dve-legkovushki.html" target="_blank">Один водитель пострадал: в Башкирии столкнулись две легковушки</a> - Утром 19 декабря в Буздякском районе Башкирии столкнулись Kia Cerato и ВАЗ. В результате отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель ВАЗ получил травмы и был доставлен в ..