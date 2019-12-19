Свыше 20 машин, по большей части грузовиков, столкнулись на трассе в американском штате Пенсильвания. В результате массового ДТП один человек погиб, еще 30 оказались в больнице.

Свыше 20 машин, по большей части грузовиков, столкнулись на трассе в американском штате Пенсильвания. В результате массового ДТП один человек погиб, еще 30 оказались в больнице, сообщает ABC.По словам водителей поврежденных машин, столкновение произошло около 13 часов в минувшую среду по местному времени, когда видимость на межштатной магистрали I-80 была практически нулевой из-за снежного шквала. Один за другим на дороге сложились более 10 фур, несколько легковушек и фургон.Судя по кадрам с места, дальнобойщики просто не успевали тормозить и врезались в уже попавшие в аварию машины. Жертвой ДТП стал один человек, еще 30 доставили в больницу под Льюисбургом, их жизням ничего не угрожает.После аварии движение по трассе было перекрыто на протяжении нескольких часов.