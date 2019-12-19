Для представителей государств бывшего Советского Союза станет большой ошибкой их отказ от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Для представителей государств бывшего Советского Союза станет большой ошибкой их отказ от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста о том, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, в частности из Украины и Грузии.По мнению российского лидера, отказ от участия в праздновании означает то, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость собственной Родины.Ранее Владимир Путин пригласил представителей воинских формирований стран СНГ принять участие в мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, присутствие на таком параде потомков тех, кто отстоял независимость и сохранил наши народы, символический и важный жест.