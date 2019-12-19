Состояние 11-летней девочки находится под контролем

66-летний житель Владимира предстанет перед судом за то, что длительное время насиловал свою малолетнюю дочь, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Полиция задержала мужчину. Следователи просят суд заключить его под стражу. Многодетная семья, где воспитывается потерпевшая, включена в банк семей, находящихся в социально опасном положении. С семьей будут проведены индивидуальные работы.Состояние 11-летней девочки находится под контролем, при необходимости ребёнку выделят психологов.